Agustina Kämpfer confirmó su separación de Carlos Gianella

Agustina Kämpfer confirmó este viernes que se separó de Carlos Gianella tras tres años de relación.

La panelista de "Nosotros a la mañana", El Trece, reconoció el reciente final de la relación tras un comentario del Pollo Álvarez que le dio pie para hablar del tema.

"Me quedo en Buenos Aires. Ya estuve en Mar del Plata quince días, así que me quedo metropolitana este fin de semana. Además dicen que va a llover un montón. Así que me quedo en casa", comentó la panelista. "Muy bien, sale cucharita", bromeó el conductor.

Y ahí ella reconoció: "No, no voy a hacer cucharita. Me ponen música de tristeza. No tengo más con quién hacer cucharita. Estoy hablando en serio. Esto se llama aprovechar el envión. La mina escuchó cucharita y contó que se había separado. Sí, me separé. Hace muy poquitos días. Acá tenemos una cosa de amistad con el grupo y hablamos todo".

"Tomamos la decisión después de estos tres años hermosos que nos hicieron muy bien, pero se terminó. En muy buenos términos", aclaró la madre de Juan.

Y destacó sobre su ex pareja: "Carlos es una gran persona, y además es un hombre muy maduro y muy inteligente en lo intelectual y en lo emocional. Estamos haciendo lo mejor posible porque además está Juan".

"Es una decisión tomada para el bien de la familia. Seguí con el cuento a ver qué te responden allá", cerró Kämpfer.

