Agustina Kämpfer publicó la primera foto de su hijo

Juan, Agustina Kämpfer, finalmente, recibió a su hijo. El viernes por la tarde, justo después de "quejarse" por el retraso en la llegada del pequeñofinalmente, recibió a su hijo.





"40 semanas y el señorito en el spa de líquido amniótico. Un besito a todos los que me dicen que camine, que el cambio de luna, que las tormentas y que la mar en coche, ¿sí?", escribió junto a un mensaje grabado.

Embed La emoción de un primer #díadelamadre ¡me encanta ser parte del club! Feliz día para todas las guerreras de este amor incomparable, en especial a las que, como yo, están esperando para abrazar a sus hijos ❤️ #39semanas #amorincondicional #babycoming #vida #gloria #pregnancy Una publicación compartida de Agustina Kämpfer (@agustinakampfer) el 15 de Oct de 2017 a la(s) 6:28 PDT







"Hoy es 19 de octubre, día indicado como mi fecha de parto. ¿Pero ustedes me ven como que estoy a punto de parir? Bueno, yo tampoco", inicia el clip. "Si alguien tiene cierto tipo de comunicación cósmica, o lo que sea, con los niños que están en las panzas, le quieren ir avisando a este chiquitín que 40 semanas es un montón, que tres kilos y medio está perfecto y que salga cuando quiera. Sería maravilloso. Mientras tanto, acá esta mamá, con esta boca hinchada, este tabique hinchado. Esto es parto, pero no. Gracias a todos los que me están preguntando. Todavía no sé nada, pero estamos bien. Cuando tenga novedades, les cuento. Espero que sea pronto".

Embed #40semanas y el señorito en el spa de líquido amniótico. Un besito a todos los que me dicen que camine, que el cambio de luna, que las tormentas y que la mar en coche, si? Una publicación compartida de Agustina Kämpfer (@agustinakampfer) el 19 de Oct de 2017 a la(s) 7:25 PDT







La periodista, que transitaba la semana 40 de su embarazo y se mostraba sumamente ansiosa, dio a luz a su primer hijo en el Sanatorio Finochietto. El pequeño llegó al mundo pesando 3,300 kg.





"Bienvenido al mundo, Juan". La feliz noticia la dio la hermana de Agustina, quien emocionada posteó en Instagram





Y a horas de haber dado a luz a Juan, fruto de su amor con el chef argentino radicado en México, Agustín Badaracco, la periodista compartió la primera imagen del pequeño a través de su cuenta de Instagram: