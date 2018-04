Agustina Cherri: "Jamás jugaría a eso, no me expondría, no entregaría mi celular"

PrimiciasYa tuvo la oportunidad de dialogar de manera exclusiva con "Perfectos desconocidos", espectáculo que dirigirá el gran Guillermo Francella. tuvo la oportunidad de dialogar de manera exclusiva con Agustina Cherri , protagonista de la obra, espectáculo que dirigirá el gran









A continuación, lo charlado con la bella actriz, que se encuentra entusiasmada por este proyecto que no será el único en lo que respecta a 2018.









Hay nervios, ayer lo noté pero supongo que es lógico y que está bien que pase. Falta poco para el estreno. Se viene 'Perfectos desconocidos' en el Teatro Metropolitan, de miércoles a domingo, a partir del 28 de marzo. Se van a divertir. Está basada en la película italiana, nos dirige el gran Guillermo Francella, que es el mejor en la comedia y la obra así lo demuestra.









¿Es una doble presión ser dirigida por Francella?

Sí, yo tenía un cagazo... Me preguntaba cómo será. Una lo tiene definido como actor, y a la hora de dirigir no sabía, pero es impresionante el humor que manejó, cómo nos dejó ser. Cada uno propuso lo que creía óptimo para cada personaje. Es una fiesta todo el tiempo.









El tema principal es el celular y lo que se esconde, ¿cómo te llevás con el celular?

Jamás jugaría ese juego, no me expondría, no entregaría mi celular. Pero a veces no tiene que ver, cuando uno transita la obra, es entender que no solo no mostraría el celular porque tiene algo, sino hay algo de intimidad. Uno elije hablar ciertas cosas con ciertas personas. Lo que hablo con mi madre si lo lee mi padre se puede generar confusión o malos entendidos.









¿Cómo te llevás con las redes sociales?

Facebook no tengo, Twitter e Instagram sí... Instagram es lo que más utilizo. Me llevo genial, pero bueno, si bien uno muestra su intimidad en Instagram, uno decide qué mostrar. Pone un límite y se puede chequear qué va a subir. Este juego plantea otra cosa. Es abrirse y estar en manos de Dios.









¿Este año vas a estar solo en teatro o habrá algo más?

Está la idea de hacer una miniserie a mitad de año, pero hoy por hoy las energías están acá. Ensayamos mucho para este estreno. Puede ser en Telefe.









¿Pudiste superar lo de Fanny la fan?

Ni que hubiese sido una tragedia. He hecho éxitos, fracasos y programas que les ha ido más o menos bien. Es parte del camino a recorrer. Lo tomo como lo que es.









Videoentrevista: Juan Pablo Godino - @JuanPabloGodino