Agustina Agazzani habló sobre su relación con Martín Baclini y le mandó un mensaje a Cinthia Fernández

Agustina Agazzani participó en 2017 de Bailando junto a Gastón Soffritti pero no tuvo tanta repercusión en aquel entonces. Ahora, la modelo vuelve a la pista de la mano de Martín Baclini y comenzando un romance con él, es el personaje con el que todos quieren hablar.

En medio del escándalo de la separación del empresario con Cinthia Fernández, que lo acusa de maltrato y de haberla usado para llegar a la fama, Agustina dio una entrevista a LAM, El Trece, en la que aclaró algunos tantos.

Primero consultada por la ex de Baclini dijo: "Con Cinthia no tengo nada. Yo aparecí después, no voy a discutir nada que no corresponde".

"No quiere quilombo pero tira dardos en Instagram, como el de ayer, porque tira mensajes que soy celosa, insegura", agregó.

Sobre la relación con el rosario aclaró: "No somos novios todavía. No tenemos día. No podría ser la novia ya. Porque la relación atraviesa su etapa natural".

"Con Martín recibí un trato que no venía acostumbrada. No tenía ganas de conocer a nadie. Pensé que me estaba perdiendo de conocer a alguien que valga la pena", reveló Agustina y, sobre el primer beso, confesó: "Fue el de la calle, que mostraron ustedes. No voy hablar de si es fogoso o no. Desde que empezó la cuarentena no nos vimos".

Y, consultada sobre los audios y el escándalo de Cinthia con Martín, sentenció :”Yo no hablo, respondo a los embates de ella en los medios. Quiero que se sepa la verdad. Mi deseo es que cada cual haga su camino. No quiero que hablemos uno del otro".

