Agustina Agazzani sobre el final de su relación con Martín Baclini: "Me han decepcionado"

El romance entre Agustina Agazzani y Martín Baclini duró muy poquito, ya que al tiempo de blanquear se dictaminó la cuarentena obligatoria. Entonces, la modelo y el empresario quedaron aislados cada uno en su casa y eso ayudó a que la cosa se enfríe.

Además, tras anunciar la relación fueron convocados para participar juntos del "Bailando por un sueño", El Trece, con los ensayos avanzados comenzó el escándalo con Cinthia Fernández que estaba indignada que su ex participara del show.

Entre acusaciones cruzadas de Cinthia y el empresario rosarino por el final de su relación, reclamos y otras cuestiones, Agustina decidió bajarse del programa de Marcelo Tinelli dejando al empresario también fuera del ciclo.

Cuando todo parecía calmo llegó la noticia: “Se terminó”, anunció Ángel de Brito junto a una foto de la pareja. PrimiciasYa.com se comunicó primero con él quien confirmó que existe un distanciamiento pero dio a entender de que todavía se deben una charla profunda.

"No quiero hablar mucho, yo estoy en Rosario y ella en Buenos Aires. Tengo cuestiones personales y familiares que resolver. Mi idea es viajar a Buenos Aires cuando termine la cuarentena para que podamos hablar... Por el momento no quiero dar entrevistas ni hablar del tema", dijo Baclini.

Pero este portal también habló con Agazzani quien sorprendió con sus declaraciones: "La verdad es que nunca fuimos novios como para que la noticia sea que nos separamos. Los mismos medios nos pusieron el título y cada vez que pude aclarar que sólo nos estábamos conociendo, lo hice", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "La realidad es que a diferencia de otras parejas formalizadas y con otros lapsos de tiempo, es que a nosotros nos agarró la cuarentena luego de conocernos durante menos de un mes, y aparte de eso se sumaron problemas personales, como así también, tanto conflicto asociado al tema, hicieron que coincidiéramos dentro de las posibilidades, aún menos".

Y en las últimas horas, la modelo sorprendió al abrir su corazón a sus seguidores de Instagram, a quienes les propuso preguntarle lo que quisieran. Y su respuesta dejó entrever que el final del vínculo no fue únicamente por culpa del aislamiento obligatorio.

"¿Estás soltera pero conociéndote con alguien?", le preguntaron. Agazzani fue al frente y respondió: "Me han decepcionado tanto este último tiempo, que no tengo ganas de conocer a alguien. No quiero. Ahora solo pienso en enfocarme 100 por ciento en mí, en mi carrera y en cómo estoy. Me siento muy bien. No cambiaría".

Luego, Agustina dijo estar muy contenta con su momento presente. "La verdad es que estoy muy feliz y súper conforme con las decisiones que me vi obligada a tomar en esta cuarentena, porque me dieron paz".

