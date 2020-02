Agustín Sullivan y la posibilidad de estar en el Bailando: "Que mi nombre esté dando vueltas es..."

Comienza un nuevo año y la lista para el reality de Marcelo Tinelli se va formando, poco a poco.

Ángel de Brito amplió hace unos días el listado de convocados que se pretenden para el "Bailando 2020": Barby Vélez, Débora Plager, Mica Viciconte, Malena Guinzburg y Agustín Sullivan, entre otros, son algunos.

En las últimas horas, Sullivan habló de la posibilidad de ingresar al programa: "Todavía no tuve una reunión oficial. La verdad es que nunca pensé que me podían llegar a llamar, entonces nunca pensé que sí o que no. Ya que mi nombre esté dando vueltas es un honor porque más allá de estar o no estar que haya gente que diga ‘llamemos a este actor’ es un montón".

En una entrevista con "Por si las moscas", Agustín aseguró: "Más allá de si después se da o no se da, estoy feliz por el camino recorrido hasta ahora y lo que va a seguir".

Otros famosos que fueron convocados son Gloria Carrá, Mariana Genesio Peña, Stefi Roitman y Martín Baclini.

