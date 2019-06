Agustín Sullivan, a días del Martín Fierro: "Conseguí cumplir un sueño"

Martín Fierro 2019, Agustín Sullivan habló con PrimiciasYa.com sobre su trabajo en la exitosa serie de Sandro, los diferentes desafíos que debió superar y la gran repercusión del producto audiovisual. Faltando poco para la entrega de los premioshabló consobre su trabajo en la exitosa serie de, los diferentes desafíos que debió superar y la gran repercusión del producto audiovisual.





Revelación con Agustín Casanova y Stefanía Roitman-. señaló: "La vivo con felicidad, con mucha emoción". Al ser consultado cómo vive su primera nominación a los premios más importantes de la TV -compite en el rubrocon-. señaló:





Y luego agregó: "No pienso y no quiero pensar en si me lo gano o no, ya con estar nominado me pone muy feliz. El día que dieron a conocer las nominaciones, no lo podía creer".





Sobre qué significó su trabajo en la serie que se vio el año pasado por Telefe, resaltó: "Es un programa donde crecí un montón, no solo como actor sino como persona. Conseguí cumplir un sueño y me dejo grandes enseñanzas. Fue una gran vidriera para futuros trabajos, gracias a Dios".





Respecto al aporte principal de Agustín para su personaje, consideró que fue la pasión. "A ese proyecto lo hice con mi corazón. Todos los días me levantaba, meditaba, rezaba y agradecía lo que estaba viviendo, como lo agradezco ahora, nunca me acostumbré ni me quiero acostumbrar... Nunca quise salir de mi asombro".





¡Mirá la entrevista completa!





Embed