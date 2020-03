Agustín Neglia presenta "Modo Foodie" desde casa

Este domingo en Modo Foodie, la guía práctica para viajar y comer, Agustín Neglia entrevista a los principales referentes de la gastronomía para contarte cómo se vive la pandemia que tiene en cuarentena al mundo entero.

Desde Londres a San Sebastián en España, pasando por Buenos Aires, New York y Milán, conversaremos con el maestro pastelero Osvaldo Gross, la Chef Juliana Lopez Mey, el multipremiado Pablo Vicari en el país Vasco; y Emanuel Zarlenga, ex chef ejecutivo de aerolíneas y actual piloto, que conoce New York como la palma de su mano.

Desde las 13.30 hs por América, tendremos las palabras de nuestros amigos chefs con un mensaje de prevención y esperanza, en Modo Foodie, la guía práctica para viajar y comer, especial cuarentena.

