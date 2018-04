Agustín Casanova venció su fobia y donó sangre: "Estaba nervioso, pero lo recomiendo"

Agustín Casanova realizó su buena acción de la semana días atrás cuando se acercó al Hospital Garrahan para donar sangre, en un trámite que no le llevó más de una hora. realizó su buena acción de la semana días atrás cuando se acercó alpara donar sangre, en un trámite que no le llevó más de una hora.





Márama" frenó las grabaciones de "Simona" por un momento para ayudar a los niños que necesitan transplantes para solucionar problemas de salud. El cantante de "" frenó las grabaciones de "" por un momento para ayudar a los niños que necesitan transplantes para solucionar problemas de salud.





PrimiciasYa habló con Agustín, que le tenía mucho temor a las agujas y esto nos contó.

Embed Una publicación compartida de Agustin Casanova (@agustincasanova_) el Mar 31, 2018 at 5:05 PDT

¿Qué significó esta primera experiencia como donante?

Fue bastante lindo, al principio me puse nervioso porque le tenía miedo a las agujas. Cuando pasó esa primera parte me sentí bien y cuando terminó, me sentí normal. No me dolía nada. Recomiendo a la gente a que lo haga.





¿Qué te hizo tomar esa decisión?

El simple hecho de ayudar a la gente a mí me gusta. Teniendo la información de cómo es la parte de extracción y las precauciones a tomar, te das cuenta que es algo que lleva muy poco tiempo y que tiene un impacto muy fuerte.

Embed Una publicación compartida de Agustin Casanova (@agustincasanova_) el Mar 19, 2018 at 4:38 PDT

¿Se te fue el miedo para donar?

No se me fue, le sigo teniendo miedo a las agujas, pero es algo que tuve que afrontar. Si tuviese que hacerlo de vuelta, lo haría.





¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a donar sangre?

No es tanto la parte de donar, sino que lo más difícil es afrontar el miedo. Hay gente a la que le da mucha impresión, como a mí.