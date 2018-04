Agustín Casanova formará parte de "AcercArte", el ciclo organizado por el Ministerio de Gestión Cultural del Gobierno de la Provincia. formará parte deel ciclo organizado por el





En este marco, PrimiciasYa.com habló con el joven cantante, quien contó cómo se preparara para este nuevo desafío siendo que AcercArte está cumpliendo dos años recorriendo la provincia de Buenos Aires y ya superó los 101 municipios.





"Siempre nos preparamos de la misma manera, somos como los jugadores de fútbol. Ensayamos bastante ya que es la primera vez que en Argentina presentamos un show, estamos con nervios y medio. Después de Acercarte la semana que viene tenemos un show en Corrientes. Estamos muy contentos", indicó.





Airbag, Soledad, Lali, Axel, Juanse, Miranda, Chano, Ángela Torres, entre otros. AcercArte, que se extenderá desde el 7 de abril al 6 de mayo, contará con los shows de renombrados artistas como, entre otros.

Cuando se disolvió "Márama", Casanova siguió apostando a la música como solista, pero además decidió explorar el mundo de la actuación. Sobre cómo vive el éxito de "Simona", la tira que protagoniza con Ángela Torres en la pantalla del Trece, manifestó: "Estamos muy contento, es un placer hacer el programa... Yo me veo después y me corrijo un montón, pero es algo extraño porque yo no sé mucho de actuación y lo que está bien o no. Pero trato de mejorar día a día con el gran elenco que tiene Simona, siempre me van enseñando cosas y les debo mucho a ello".





Sobre la posibilidad de hacer teatro con "Simona", reveló: "Ya estuvimos hablando con la gente de la producción, sería recién para fin de año ya que la tira seguiría hasta diciembre".

Por otro lado, se refirió al escándalo que se desató con su compañero Juan Darthés, tras las denuncias de acoso que hizo Calu Rivero: "Yo ahora no estoy grabando mucho con Juan ya que es a medida de lo que va pasando en la historia. Si grababa mucho al comienzo cuando pasó todo eso y siempre hubo buena onda por parte de todo el elenco hacía con él. También fue lo de mi separación en ese momento por lo cual no me enteré mucho lo que se decía. No estaba al tanto de nada y me venían a preguntar a mí, pero yo no sabía qué responder porque estaba con otros problemas".





Y remarcó: "Todo el elenco tiene la mejor con él, lo que sucedió con Juan no creo que haya afectado al programa. Yo no tengo mucha idea de rating, pero lo que veo en la calle es que siempre me preguntan por el programa y por Dante. En Argentina hay ficciones muy buenas y hay que apoyar las producciones locales".





Por último, al ser consultado si volvería a participar en el Bailando, fue contundente: "Por ahora volver al Bailando ya no, es una etapa cumplida. Me está gustando ahora el tema de la actuación aunque mi primera pasión es el canto. Lo del Bailando lo voy descartando".