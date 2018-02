Agustín Casanova, cantante de "Márama" contó después de un tiempo de silencio por qué decidió renunciar al "Bailando" luego de su pelea con Ángel de Brito y su crisis de llanto. Le apuntó a Ángel y Luis Piñeyro. , cantante decontó después de un tiempo de silencio por qué decidió renunciar alluego de su pelea cony su crisis de llanto. Le apuntó a





"Exploté porque me había separado esa misma noche. Pedí por favor si por esa noche podía no pasar nada y pasar desapercibido. Fue peor. Sé que Marcelo (Tinelli) me quiso cuidar porque no me preguntó nada pero por otros lados empezaron a buscar algo. Ángel (De Brito), por ejemplo, empezó a hacer preguntas y yo ya vi para dónde iba. Si ese día no me hubiese separado, me hubiera reído como siempre, pero me sentía tan mal que respondí", comentó en declaraciones al medio El País.





Y siguió: "Me afectó haber pedido especialmente que no me preguntaran nada y que pasara todo lo contrario. Yo ya estaba vencido emocional y mentalmente. No me quería enojar ni desubicar, pero quise decir lo que pensaba. Y sigo pensando lo mismo de Ángel De Brito. Está todo bien, pero es la imagen que yo tengo de él. Si me lo pregunta se lo vuelvo a decir".





Casanova, además, castigó a Luis Piñeyro, notero del ciclo "Este es el show": "Yo estaba llorando y los noteros seguían con la cámara prendida poniéndome el micrófono en la cara. Entiendo que es el trabajo de parte del periodismo pero yo siento que si estuviese en su lugar, no le seguiría pegando a alguien que veo que está en el piso. Yo los miraba como diciendo "¿qué esperan de mí?", "¿qué quieren lograr al seguirme filmando mientras lloro?". , además, castigó a, notero del ciclo





Y añadió sobre Piñeyro: "Veía que yo estaba destruido y me filmaba y me preguntaba "¿por qué estás así?, ¿te separaste?". Yo no lo podía creer porque habíamos tenido muy buena relación por mucho tiempo. Eso nunca se lo voy a poder perdonar".

Al enterarse de estas declaraciones, De Brito retrucó desde Twitter: "Por qué no me dijo en la cara a Tinelli que lo habían "estafado". Un ingrato con todo el mundo. Y ULTRA FALSO".

