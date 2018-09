Agustín Casanova: "Con Ángela no estamos de novios, estoy un poco cerrado al amor"

Ángela Torres y Agustín Casanova en "Simona" traspasaron la pantalla chica. Por tal motivo, los rumores de romance no tardaron en llegar. Cómplices y sonrientes, los jóvenes actores desmintieron las versiones de noviazgo, sin embargo, éstas nunca terminaron. La buena onda y la química laboral entreentraspasaron la pantalla chica. Por tal motivo, los rumores de romance no tardaron en llegar. Cómplices y sonrientes, los jóvenes actores desmintieron las versiones de noviazgo, sin embargo, éstas nunca terminaron.





Pero en diálogo con PrimiciasYa.com, Casanova desmintió estar en pareja con Torres: "La gente habla mucho y entiendo que se empiecen a confundir. Con Ángela generamos una conexión muy fuerte, por el tipo de persona que es ella que es muy buena. Pero no estamos de novios. Igual el amor es así, nunca se sabe. Yo estoy un poco cerrado al amor porque me separé no hace mucho, ahí sufrí bastante. La pasé muy mal en mi última relación. Soy bastante cerrado con el tema del amor, como ya dije soy tímido", admitió.





Si bien la tira finalizó la semana pasada en la pantalla del Trece, Ángela y Agustín se preparan para hacer las funciones de "Simona en vivo" en el Luna Park los días 29 y 30 de septiembre.

¿Cómo te preparas para las funciones en el Luna?

Es un poco raro dejar de hacer la ficción en tele para pasar al teatro. Pero todo bien, Dante sigue en el aire y en el teatro se va a ver. Volver un poco a la magia de la tira, un tiempo después, tiene algo especial. En el teatro se va a ver el profesionalismo real que hay en el elenco, los jóvenes que hay en el elenco son muy buenos y arriba del escenario se va a notar. Va a ser un show muy bien llevado, no lo diría sino lo creyera. Es un evento para toda la familia.





¿Qué significó "Simona" en tu carrera profesional y personal?

Simona significó un crecimiento artístico y personal enorme, aprendí mucho de los personajes que había, de la gente que trabajó conmigo. Entendí como se manejaban, cómo era grabar, y gracias a sus consejos aprendí a cómo es actuar.

¿Vas a seguir actuando?

Voy a seguir con mi carrera musical, pero estoy abierto a la actuación. Bailando por ejemplo, me sentí cómodo pero no lo volvería hacer. En cambio, la actuación es algo que disfruté y es algo a lo que digo que sí.





¿Qué fue lo que más te costó hacer en la tira?

Lo que más me costó hacer fue la primera escena de amor. Yo soy bastante tímido y en un primer momento no me salía en hacerlo de manera natural el decir 'te amo'. Le dije al director y me dijo que lo haga como me salga. De ahí nace que Dante sea más tímido porque se complementa como es Agustín en la vida real.

¿Volverías hacer dupla con Ángela?

Quiero volver hacer dupla con Ángela, es una persona muy profesional. Para la edad que tiene es una locura su forma de ser y de pensar. Es una artista que se ganó su propio nombre pese a la familia que tiene.





¡Mirá la entrevista completa con Agustín Casanova!

