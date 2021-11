Agustín Barajas, la revelación de La Academia: "Me gustaría una final con..."

Agustín Barajas tuvo una semana espectacular tras ser salvado por el público en La Academia 2021, dejando afuera a Rocío Marengo y Lizardo Ponce.

“Todavía no me lo creo, no puedo creer que el público decidiera por mí, luego de enfrentarme a Lizardo, un peso pesado de las redes sociales, y Rocío Marengo, que siempre pensé que era la gran candidata a la final”, comenzó el novio de Hernán Piquín en diálogo con Por si las moscas, el ciclo que conducen Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez.

“En un lugar con tantas luces necesitas un abrazo y sentirte en familia. Necesitaba abrazar a Hernán cuando supe que gané, él que estaba muy contento por mí además, y sentirme como en casa. Porque allí con tantas luces de repente te sientes muy solo”, añadió.

“Cuando estuve tranquilo le mandé a Rocío y Lizardo mensajes de manera particular. Sobre todo con Rocío, que tengo una muy buena relación desde el comienzo, me emocioné mucho porque me dijo cosas muy hermosas”, destacó Agustín.

“Este programa es el mejor escaparate que podemos tener. Porque más allá del show esto es un reality y me pueden conocer tal cual soy”, indicó el bailarín.

“Mi mamá lloraba esta mañana y mi padre que es más duro que una roca me dijo que vio el video y se le han saltado las lágrimas, yo siento que ya gané”, reconoció.

“En la final me gustaría competir con Cachete Sierra, que es muy querido por la gente, y con Celeste Muriega, que es un encanto. Y artísticamente son impecables, por lo que para mis sería un gran desafío”, concluyó Agustín Barajas.