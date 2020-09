Agredieron a Robertito en Palermo: "A los de C5N los vamos a echar de la ciudad... ¡vayan a La Matanza!"

Robertito Funes Ugarte fue agredido por una persona cuando se encontraba en plena cobertura en los Bosques de Palermo por el Día de la Primavera y de los estudiantes.

En pleno vivo de C5N, Robertito fue interceptado por una persona que comenzó a agredirlo de forma verbal.

LEER TAMBIÉN: Nai Awada, durísima con Cachete Sierra: "Es un personaje mediático que puede inventar cualquier pelotu... para tener un rato de cámara"

"A C5N los vamos a echar de la Ciudad. No tienen que estar acá. No te voy a dejar tranquilo en todo el día", dijo el hombre que se encontraba haciendo ejercicio en el lugar.

"No sé de qué me hablás porque no me interesa lo que decís", le respondió sin elevar su tono de voz el periodista.

"Se tienen que ir a La Matanza. Te la pasás todo el día criticando a la Ciudad, careta", amplió el agresor.

"Ustedes son todas cucarachas. Por culpa de ustedes estamos cómo estamos. Metételo en el or... el micrófono. Puto", se despidió cuando ya estaba la policía en el lugar.

"Uno viene aquí a trabajar como hacemos siempre y hay gente que tiene ganas de manifestarse, yo pensé que se acercaba para saludarnos tranquilamente y nos dimos cuenta de que el señor vino de una manera...", explicó visiblemente nervioso el periodista.

LEER TAMBIÉN: La salud del Chaqueño Palavecino: "Sigue internado en el área de terapia, con oxígeno permanente"