Pero lejos de quedarse callada, Eva tomó el toro por las astas y empezó a responder muchos comentarios agresivos que tenían que ver con sus lolas.





Todo empezó cuando la joven actriz puso esta imagen en su cuenta personal. La foto fue acompañada con la frase "Where the gin is cold and the piano's hot".

"Muy caídas tenés las gomas, yo con 4 hijos no las tengo así jajajaj". "No sé si esperás que te feliciten o qué. No tiendo si es una crítica o qué", respondió la actriz. De inmediato, Eva se activó a contestar comentarios de este tipo:, respondió la actriz.





"¿Por qué las tetas tan caídas si no tenés hijos?", agregó otro usuario, y De Domenici ratificó su postura: "¿Por qué seguimos criticando al cuerpo de la mujer exigiéndole ridiculeces? Soy feliz con mis pechos hermosos".





"Pero si te operaste...", comentó otro usuario. "Nunca me operé una sola cosa, nunca me inyecté una sola cosa y me gustó así. Y si un día quisiera hacerlo lo haría porque es mi cuerpo y de nadie más", enfatizó.





Como estos hubo mucho más que no vale la pena reproducir. Sólo es importante destacar que resultan muy agresivos y que pueden dañar a la persona, en este caso a Eva.

Embed Viva la patria. #25demayo Una publicación compartida de Eva De Dominici (@dedominicieva) el 25 May, 2018 a las 10:14 PDT



