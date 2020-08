El agradecimiento de Laurita Fernández a Fede Bal: "Lo mejor, siempre"

Laurita Fernández y Fede Bal tuvieron un romance intenso mientras participaban juntos en la pista del "Bailando".

Sin embargo, la relación terminó y ambos emprendieron caminos diferentes. El actor conoció durante el último verano a Sofía Aldrey, la joven que lo ayudó y acompañó en todo momento cuando descubrió su diagnóstico de cáncer de intestino y Laurita vivió un romance de dos años junto a Nicolás Cabré.

El tiempo pasó y el actor destacó con cariño en diálogo con PrimiciasYa.com la labor de su expareja en el "Cantando 2020".

"Tremendo la vi. Ella es lo más. Tiene un talento tremendo y un futuro impecable. Para mí hace todo bien ella, sabe que tiene mi cariño en el corazón. Por los buenos momentos que hemos vivido es una reina. Lo hace muy bien. Está encontrando su lugar en la conducción hace tiempo y me encanta lo que hace", señaló Fede en el live de Instagram con Juan Pablo Godino para este portal.

La semana pasada, Laurita Fernández y Moria Casán protagonizaron un momento tenso en vivo que casi provoca la renuncia de la diva. En el medio de la devolución de Adabel Guerrero, Moria quiso extenderse en su devolución pero fue interrumpida por la conductora para continuar con el programa. "Un minuto, Moria, por favor", le pidió Laurita. Esta actitud provocó el enojo de Moria, quien la criticó diciendo que era sólo una simple partenaire de Ángel de Brito.

Consultado por este momento en vivo, Fede Bal dio su opinión: "Tengo ahí opiniones encontradas. Yo la quiero mucho a Moria y la conozco desde que nací, era compañera de mi vieja. Ella descubrió que estaba embarazada, le tocaba la panza y le decía que estaba embarazada. Yo trabajé con Moria, hicimos un montón de cosas juntos, no sólo en el Bailando sino en el teatro. Moria es una mujer divina y si ella tiene algún malestar con Laurita yo no lo percibo y no sé de dónde viene... Cuando bailamos ella ha tenido palabras muy fuertes para conmigo también y con Laura cuando estábamos en pareja, uno en la pista se enoja un poco pero siento que es parte del show".

"Pero creo que debe tranquilizarse un poco la situación, la gente no quiere ver tantas peleas. Me parece que va por otro lado lo que necesita la tele. Si hay una falta de respeto, está bueno que ambas puedan decírselo en la cara. Son mujeres muy fuertes y está bueno verlas como sociedad que puedan arreglar sus problemas. Si es al aire, está bueno que no se falte el respeto", concluyó Fede.

Y al ver esta nota, Laurita le agradeció a su ex las cálidas palabras que tuvo para con ella: "Gracias Fede. Espero pronto verte por el Cantando!! Beso y lo mejor siempre".

