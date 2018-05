Agostina Scioli se separaba de Juan Manuel Rifle Varela, tras dos años de noviazgo. En noviembre del año pasado,se separaba de, tras dos años de noviazgo.





TN y la conductora de C5N atravesaron una crisis durante el mes de octubre, y no lograron superarla. En su momento, los protagonistas admitieron la separación pero prefirieron no explayarse al respecto. Según se detalló, el experiodista dey la conductora deatravesaron una crisis durante el mes de octubre, y no lograron superarla.





Los indicios de la separación se hicieron evidentes en el perfil de Instagram de la sobrina del exgobernador de Buenos Aires, ya que eliminó todas las fotos junto al Rifle.





Pero a las pocas semanas, Agostina volvió a encontrar el amor. Según detalló en diálogo con PrimiciasYa.com, conoció a un piloto de avión de una manera muy particular: "No hablo mucho de mi vida, pero estoy de novia hace seis meses aproximadamente. No es del ambiente y es un toque fóbico a la exposición", aclaró.

Embed ... Si pudiéramos, si pudiera volar ... ÉL Una publicación compartida por ḀG̥O̥S̥T̥I̥N̥Ḁ S̥C̥I̥O̥L̥I̥ (@agostinascioli) el 1 de Abr de 2018 a las 9:07 PDT







Y luego contó: "Lo más original es que nos conocimos en un supermercado de Martínez. Paré un toque en el super a comprar unas cosas, se me acercó y me preguntó algo porque no conocía el lugar... Le contesté y seguí comprando. Él estaba con amigo y yo con mi mamá. Me fui, volvió a buscarme y yo ya no estaba. El amigo le dijo 'búscala por redes'. Él no sabía que trabajaba en medios, el amigo sí, entonces me buscó por Instagram y ahí comenzó todo".

Embed Larga vida a las noches de verano #todoloqueestabien❤️ Una publicación compartida por ḀG̥O̥S̥T̥I̥N̥Ḁ S̥C̥I̥O̥L̥I̥ (@agostinascioli) el 28 de Feb de 2018 a las 5:47 PST







De a poco, ella comenzó a compartir algunas fotos junto a su nuevo amor a través de Instragram, pero sin dar más detalles sobre él. Incluso no quiso revelar su nombre.





¡Que viva el amor!





Embed Vos. #5M Una publicación compartida por ḀG̥O̥S̥T̥I̥N̥Ḁ S̥C̥I̥O̥L̥I̥ (@agostinascioli) el 28 de May de 2018 a las 6:44 PDT