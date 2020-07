La advertencia de Pampita a Mariana Brey tras el cruce que tuvieron al aire

Carolina "Pampita" Ardohain salió el miércoles al cruce de Mariana Brey cuando se encontraba hablando en el ciclo "Hay que ver", El Nueve.

La periodista había informado que el ex de la modelo, Pico Mónaco, se había enojado con ella tras la difusión de un video en el que discutía con una empleada.

En este marco, la modelo salió vía telefónica y se mostró enardecida: "Otra vez hay que aguantar a esta mentirosa, difamadora, otra vez me tengo que bancar esto. Que se dedique a otra cosa, si se va a dedicar a mentir que no se siente más en televisión. Miente y difama constantemente".

Y le siguió apuntando a Brey: "Es una mentirosa y estoy re podrida. Sé muy bien cómo soy con mis parejas y ex parejas y ella sabe bien cómo soy con todos los que están conmigo. Soy la mejor compañera estando o no en pareja".

"Esta mujer es una mentirosa, no la quiero ni nombrar, es una descarada. Decir que yo mando un video... No necesito mandar un video a un programa. Me angustio porque me tiene podrida esta mina, trabajé 20 años para tener un nombre y que esta se venga a colgar de mí siempre y siempre con cizaña y haciéndome quedar mal. Cada vez que me nombra la levantan en todas partes", enfatizó Pampita.

A lo que la panelista contestó: "Si yo tengo una información certera, creo que en esa persona que me lo dijo y tengo el derecho de decirlo. Para vos todo lo que no te beneficie es falso".

Lo cierto es que la guerra continuó este jueves y Pampita lanzó un certero mensaje desde Twitter contra Brey, pero mencionando a una cuenta fake: "No te metas conmigo que se lo que le hiciste a tu hijo!!!", expresó la conductora. Y también recordó con un retuit el video que hacía referencia la panelista.

Esta mañana, Mariana habló del tema en "LAM", El Trece, a este tuit de la modelo y aclaró: "¿A qué se refiere? Yo no tengo Twitter desde que me lo hackearon. Tenía 400 mil seguidores y los perdí. Esos chats me los mandaron para recordarme algunas cosas que se filtraron durante la carrera de Pampita".