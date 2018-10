Adriana Varela también disparó contra el Gobierno: "Menem era el Che Guevara al lado de esta gente"

Adriana Varela cuestionó al gobierno de Mauricio Macri, enalteció la figura de Néstor Kirchner y criticó a Elisa Carrió. En diálogo con El Destape,cuestionó al gobierno de, enalteció la figura dey criticó a

"Yo estoy muy triste y muy angustiada. Es muy jodido estar tomada por la situación. Yo soy de una época en la que tengo amigos desaparecidos. Me parece que esto de que no están diciendo que no hay salida es una trampa mortal: yo vi a un señor llamado Néstor Kirchner en el 2003 rearmar un país que estaba destruido", arrancó a decir Varela, en el ciclo radial ultrakirchnerista,

Luego, remarcó que "el Turco (Menem) era el Che Guevara al lado de esta gente". "No había esta cosa de provocar desde arriba con este odio. A mí me preocupa todo lo que está pasando con el pueblo y fundamentalmente la salud, la educación. Estoy preocupada por la soberanía geográfica y territorial. pagar la deuda con territorio".

"Yo pensé que esta 'derecha' iba a ser una 'derecha' que iba a hacer las cosas con buena pinta para volver a ganar. Y después me di cuenta que no. Pero nunca pensé que iba a ser tan cruel y tan cruento. Y además creo que ellos han ganado porque este es su proyecto, me parece que vinieron a esto. Están abrochando lo que vinieron a abrochar" dijo.

Al ser consultada por Roberto Navarro sobre un posible conflicto social ante la crisis económica, aseveró "yo creo que ellos tienen pensado reprimir" y manifestó que Macri "no es De la Rúa, hay una crueldad deliberada y realmente grave".

Más tarde, la 'Gata' se mostró cercana a la postura del actor Dario Grandinetti, quien había manifestado "no me importa si cumplen el mandato, si se tienen que ir mañana, que se vayan": "La verdad yo no quiero que sufra más el pueblo, ni un minuto. A mí me estruja el pecho ver a la gente como la veo, la gente se está muriendo. La inconstitucionalidad la tiene que cuidar el Gobierno".

"Carrió es una señor que es mucho más facha de lo que la gente cree. Es una señora con una capacidad de levantarse de una forma muy autoritaria, muy jodida" afirmó para cerrar.

