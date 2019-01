Adriana Salgueiro tras su caída sobre el escenario: "No me lastimé, nos morimos de risa"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Adriana Salgueiro se cayó en el escenario cuando realizaba una función de "Verdades Mentirosas", se encontraba actuando junto a Tito Esperanza y Gimena Vecchio. La gente desbordó de risas y aplausos.

"Verdades Mentirosas", una comedia con Nazarena Vélez, Adriana Salgueiro, Beto César, Tito Esperanza, Santiago Caamaño, Gimena Vecchio y Valeria Quijano.





En charla con PrimiciasYa.com, Salgueiro contó cómo fue ese pequeño accidente en plena escena: "Nos morimos de risa, no me lastimé y no me golpeé. El público por supuesto se río muchísimo y aplaudió, que eso además te da más fuerzas para seguir adelante".

"Pero no pasó absolutamente nada, fue un imprevisto que se me enganchó el taco en la zapatilla de Tito. Tito es sumamente cuidadoso y ahora me levanta de una manera que en cualquier momento me voy a quedar con las dos patitas al aire (se ríe). Pero no pasó absolutamente nada", cerró la actriz.