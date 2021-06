Adriana Salgueiro reveló el mensaje que le envió Gustavo Martínez por ausentarse al funeral de Ricardo Fort

Adriana Salgueiro, que compartió los últimos años de vida de Ricardo Fort en teatro y con quien tuvo una gran amistad, reveló el fuerte mensaje que le envió en su momento Gustavo Martínez por ausentarse al funeral del chocolatero, cuya muerte ocurrió en noviembre de 2013 a los 45 años.

"Sé que hay gente que le molesta que hable de él (de Ricardo)", comenzó la actriz en su visita el martes al ciclo "Hay que ver", El Nueve.

Y ahí recordó: "Gustavo Martínez me mandó un mensaje de texto diciendo: si lo querías tanto por qué no viniste a despedirlo, porque no fui a su funeral. Y después le contesté que cada uno despide a la gente como puede y que no iba a ser tan careta de que si él no está, el entorno no me quiere, ¿para qué iba a ir?".

"Se lo expliqué y le dije: si vos querés no hablo nunca más de él. Hacé lo que vos quieras, me contestó. Y sigo respetando evidentemente que no le gusta que hable de él", explicó Adriana.

Y sobre aquel vinculo con el empresario, contó: "A mí me adoraba Ricardo y me trataba realmente como una hermana, más allá de su generosidad. La diferencia que hacía entre mí y otra gente era muy notoria".

"Había de todo", enfatizó sobre las personas que le acercaban a él por interés. Y remarcó sobre la personalidad de Fort: "Ricardo era un tipo complicadísimo".

