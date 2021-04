Adriana Salgueiro reveló las asombrosas señales que recibe de su padre

Adriana Salgueiro estuvo este lunes en el ciclo "Es por ahí", América, y reveló las asombrosas señales que recibe de su padre, Oscar Benito, quien falleció hace tres años.

"Yo creo muchísimo en los ángeles. Sé que está conmigo permanentemente y sé quién es, es mi padre, sin ninguna duda", comenzó la actriz.

Y siguió: "En un momento crítico me vino a acompañar, siempre está. Tuve muchas señales. Una vez estaba al borde del escenario y estaba necesitando una señal de él. Me suena el teléfono y me sale un mensaje: Papi ha abandonado el grupo familiar. El teléfono de él lo tenía. Mi padre murió en julio y el mensaje me llegó un 6 de enero".

"Tengo mi momento de comunicación con él que es cuando se juntan las horas. En esos momentos lo saludo y le hablo. Siento que estoy comunicado con él. La relación que tenía con él era increíble y sigue estando", precisó Adriana.

"Justo el otro día la mujer de mi papá me comentó que todos los días le aparece un colibrí. Me toca esta historia, te entiendo", apuntó Soledad Fandiño sobre su experiencia con las señales, cuyo padre falleció el año pasado.

