Adriana Salgueiro: “No quiero que se vuelva a decir que tengo cáncer de piel porque no lo tengo”

Hace unos días, en “Confrontados” (El Nueve) estaban discutiendo sobre el estado de salud de Antonio Gasalla, de quien no se conoció ningún diagnóstico oficial, pero según algunas versiones tendría cáncer de piel y eso habría sido el desencadenante del por qué el humorista se habría bajado de la temporada de verano.

Fue allí cuando Adriana Salgueiro, panelista del programa conducido por Rodrigo Lussich y Carla Conte, se sinceró y aclaró los rumores sobre su salud. “Tengo un grado mínimo de cáncer de piel".

La actriz de “Atrapalo si podés”, de todas maneras, pidió que no se compare su situación con la salud del humorista: “Es una cosa muy delicada comparar la salud de Gasalla con la mía, porque son grados diferentes. Yo tengo epiteliomas (un grado de cáncer de piel), que en mi caso es mínimo...".

Y ahora, en diálogo con PrimiciasYa.com, Salgueiro aclaró: “Estoy muy bien de salud y no quiero que se vuelva a decir que tengo cáncer de piel porque no lo tengo, sino que tengo epiteliomas y que se extraen si son malos y ya está, o sea estoy sanísima”.

También dejó en claro que no quiere que la victimicen por su enfermedad y aseguró: "No tengo lo que tiene Antonio, que en todo caso él lo dirá. La palabra cáncer da miedo, a mí me dio muchísimo miedo cuando me hablaron de un epitelioma, pero no quiero que digan que estoy enferma, porque estoy divina. Hablaron de hacer por mí una cadena de oración y yo estoy perfecta...”.

"Cuando detectan algo sospechoso, te hacen una biopsia, y si no pinta bien, te lo operan y lo sacan. Por este motivo tuve que dejar de tomar sol y cama solar. Yo me mataba con el sol y es residual, se va juntando con el tiempo", detalló Adriana.

Salgueiro contó los cambios que tuvo que realizar para modificar esos viejos hábitos de exponerse al sol: "Hace 20 años que no tomo sol y aún hoy me siguen saliendo lunares que debo atender. Hace unos días me saqué uno en el brazo, y me tomaron una biopsia de la espalda...".

Por otro lado, se refirió a la obra que hace en el teatro La Casona de Calle Corrientes, “Atrapalo si podés” junto a Ana Moreno, Gaby Almirón, Leandro Orowitz y Hernán Figueroa: “Me encanta hacer comedia y hacer reír. Me encantó el grupo de trabajo que formó Aldo Funes, nos divertimos mucho y la gente también”.

