Adriana Salgueiro: "Pensé que me moría y que mi papá me venía a buscar"

Adriana Salgueiro se cayó y se rompió la cadera. Debieron operarla y todo salió bien. Sin embargo, al día siguiente cuando se despertó parecía que estaba lista para comenzar con la recuperación pero notó que tenía un fuerte sarpullido y, con el paso de las horas, comenzó a sentir que no podía respirar. Se le había despertado una muy fuerte reacción alérgica a alguno de los medicamentos a los que había estado expuesta.





En ese momento solo pensé en mi papá, que venía a buscarme", dijo muy emocionada en "Intrusos", Ahora estoy viva, estoy bien, no era mi momento... pero sentirla (a la muerte) tan cerca fue raro, muy raro", dijo sobre la sensación que sintió esa noche. "Me resigné, no tenía nada para hacer. No podía respirar y me estaban haciendo una cosa que me dolía bastante, pensé en papá y dije que sea lo que Dios quiera", sumó. ", dijo muy emocionada en "", América , y confesó que aún no se había animado a hablar mucho del tema. ", dijo sobre la sensación que sintió esa noche. "", sumó.





"Gracias a la medicación y al cuidado de todos estoy saliendo adelante", afirmó y detalló: "Evidentemente era alérgica a algo. No podría respirar y es como que no tenía más presión, se fue a la miércoles".









Sobre cómo fue la situación explicó: "Fue bastante rápido, me empecé a sentir mal y dije que no podía respirar. No sé cuánto tiempo tardó pero me entregue a los que Dios quería, si era mi momento... bueno". "No le tengo miedo a la muerte, si te morís te morís y los que sufren son los que quedan. Pero si le tengo miedo a lo que me pasó: no me desmayé ni nada, tenía muy en claro lo que me pasaba, siempre estuve presente".





"Zafé porque no era mi momento, todavía tengo cosas para hacer, Tengo una vida plena, me tengo que quedar acá", dijo la actriz.