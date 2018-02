Adriana Salgueiro: "Me sentí muy bien en la mesa y no hablamos fuera del aire"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la actriz quien nos contó cómo se sintió durante el programa. Adriana Salgueiro estuvo como invitada el domingo a la mesa de Mirtha Legrand luego de muchos años.se contactó en exclusiva con la actriz quien nos contó cómo se sintió durante el programa.





"Obviamente me sentí muy bien. Estaba nerviosa antes de ir pero cuando las primeras palabras de Mirtha fueron: estoy muy feliz de que estés acá, me relajé y lo disfruté muchísimo", expresó Salgueiro.



"No hablamos fuera del aire porque el tiempo de los cortes eran muy cortos donde a ella se la pasan información y demás. Apenas cruzamos un par de palabras. Y después cuando terminó el programa ella se fue rápido así que no tuvimos oportunidad de hablar".





"Además no teníamos absolutamente nada que aclarar. No hacía falta aclarar nada. Ya está. Hay cosas que quedaron absolutamente en el pasado. Esos diez años que pasaron, pasaron. Éste es el presente, fui y la pasé muy bien", añadió la actriz.





Y cerró: "Superamos una barrera que en mi caso tenía que ver un poco con la vergüenza de que no pensara de que todo lo mío era una operación de prensa para que me invitara. Y el orgullo después de haber dicho tantas veces que no iba, ir, ya lo vencí, ya pasó, así que iría otra vez encantada, claro".

