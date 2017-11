Adriana Chaumont: "En Milán me robaron y me descompuse, entré en pánico"

Adriana Chaumont viajó a fines de septiembre a Italia y recorrió Milán y Génova. La vedette dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo la pasó en el viaje a Europa. viajó a fines de septiembre ay recorrió. La vedette dialogó en exclusiva cony contó cómo la pasó en el viaje a





"Es la tercera vez que voy a Italia, a Milano la segunda vez. Tengo una amiga genovesa y la invité a Milano dos días y se vino con su auto. A los dos días partimos a Génova y ahí me quedé ocho días en un hotel", comentó la morocha.





Y contó un feo episodio que vivió: "En el primer negocio que entré en Milano me robaron después de estar dos horas adentro del local. Cuando fui a pagar no tenía la billetera. Entré en pánico y me descompuse, casi me desvanecí. A los 10 minutos apareció mi billetera pero sin la plata. Por suerte estaba toda la documentación sino todavía estaría haciendo los trámites para volver".





"Visité muchos lugares en Génova, es una ciudad hermosa, hay cientos de motos por la ciudad. La pasé de maravillas. Por supuesto llevando con mucho orgullo mi trapito de San Lorenzo a cualquier parte del mundo donde vaya". Y contó sobre el viaje:





Y cerró como siempre dejando en claro su pasión por Italia: "Amo Italia, amo Génova sobre todo. Es una ciudad magnífica y con mucha historia. Descansé un poco antes de que empiece la temporada de verano. Siempre me tomo vacaciones en esta época. La pasé bárbaro".