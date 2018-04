Adriana Aguirre: "Tuve tres meses de relación con Sandro y fue inolvidable"

En medio del auge de la serie "Sandro de América", que está llegando a su fin, la vedette Adriana Aguirre contó que fue una de las amantes del Gitano.

"Yo lo conocí en persona a Sandro. Nadie me puede decir cómo era", dijo ante la mirada de su mediático marido Ricardo García en declaraciones "Todas las tardes", el programa de Maju Lozano de Canal Nueve.

Este medio pudo entrevistar a Aguirre y amplió sus dichos sobre esta sorprendente confesión: "Me preguntaron si había tenido algo con Sandro cuando filmé 'El deseo de vivir', estuvimos tres meses grabando el film y dos estuvimos en MDQ. Él paraba en el Hotel Provincial y nosotras, las actrices, en otro hotel".



"Tuvimos un conocimiento muy profundo, charlábamos mucho, era muy divertido. Tenía un físico excelente, una personalidad arrolladora. Era de esos muchachos conquistadores y sensuales. A mí me fascinó, me gustó muchísimo y tuvimos un pequeño romance. Éramos muy jóvenes los dos y no había nada para convertirlo en una relación", reveló Adriana.

"Él tenía su vida y yo tenía la mía. Nunca utilicé a nadie para ascender en mi carrera y él no se prendía de alguien para fotografiarse, odiaba ese tipo de cosas. Yo entendí eso perfectamente y no podía continuar esa relación. No tenía lugar en ese espacio y en esa vida particular".

"Nuestra relación afectiva fue increíble. Era simpático, pasional, fogoso. Pero nuestras vidas eran muy diferentes. Duró lo que duró la filmación de la película. Teníamos nuestros encuentros y fue increíble. Me quedó un recuerdo maravilloso. Sandro fue inolvidable", cerró Aguirre.