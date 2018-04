Adriana Aguirre quiere ser mamá a los 70 con un vientre subrogado: "Es mi gran cuenta pendiente"

Adriana Aguirre reveló en una entrevista con PrimiciasYa sus deseos de ser madre a los 70 años, pero contó las trabas que tiene para cumplir un sueño que tiene hace rato junto a Ricardo García, su pareja.





"Se puede hacer en Miami como Flor de la V, Ricardo Fort, Flavio Mendoza o Luciana Salazar. La idea es seguir su camino porque es una asignatura pendiente. Me gustaría muchísimo ser mamá. Hace años lo estoy buscando, no pude tener mi propio bebé y no fue fácil adoptar". Y luego, puso de ejemplos a los famosos argentinos:





"Los años pasan y me gustaría ser mamá a través de ese método. Si se legisla en Argentina, lo haría acá. Sería la posibilidad de que una persona más gane un dinero y le dé felicidad a dos personas, como Ricardo y yo. Ese sería mi gran deseo, lo que la vida no me ha podido dar", cerró Aguirre.

