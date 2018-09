Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









"Es el quinto día de la intervención quirúrgica que tuve en la columna, fue muy importante la operación, con anestesia general. Se trató de desbloquear la gran inflamación que se había generado entre el disco y las articulaciones y esto había generado un canal estrecho apretado a los nervios que venían de la médula. Estaban muy apretados. Después del accidente doméstico que tuve hace 45 días, que me quedé dura, se vio que se había estrechado mucho el canal. Se fue inflamando más y no alcanzó los tratamientos que hicimos", comentó la actriz en exclusiva. comentó la actriz en exclusiva.

ricardo-garcia-adriana-aguirre.jpg



"Yo he hecho acrobacia, caño, baile, pole dance, gimnasio, tenis, paddle y nunca me había pasado nada. Sabía que estaba en las mejores manos. Me habían infiltrado en la zona del dolor analgésicos y corticoides, esperé 25 días, pero no había forma. Fueron tres horas con anestesia total, una cirugía muy fuerte. Estaba mucho más pegado el conducto de las articulaciones al conducto que lleva los nervios", argumentó.







"La operación salió fabulosa, fue un éxito. A eso le sumamos mi recuperación, yo soy una persona muy sana. Desde el sábado mismo que me operaron comencé a recorrer el Sanatorio Los Arcos dando vueltas caminando. De ahí en más comencé con la rehabilitación que es caminar. En 45 días el dolor intenso me hizo atrofiar las piernas, ahora debo recuperarlas. El problema mío afectó ambas piernas porque fue de las lumbares para abajo".





"Le dije al doctor que me opere porque no soportaba más el dolor. En principio iba a ser el 20 de septiembre pero no llegaba. Operamos de urgencia en Los Arcos el sábado a las 8 de la mañana y salí 11.30", confió Aguirre.





Y cerró: "Me estoy recuperando y la rehabilitación conlleva esfuerzo que es solamente caminar. Ya hoy puedo caminar dos cuadras. Sigo caminando y eso es lo primario. Luego comienzo con la gimnasia de rehabilitación, perdí tres kilos de masa muscular. En el momento de entrar al quirófano puse mi fe en Dios y estaba acompañada por Ricardo (García) y todos mis grandes amigos".