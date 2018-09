Adriana Aguirre: "Estoy saliendo de una situación más, muy traumática"

Adriana Aguirre fue internada de urgencia en un sanatorio porteño. Su pareja, Ricardo García, en diálogo con Mariano Iúdica y Pía Shaw, en "Involucrados" (América), se mostró ayer preocupado por el estado de salud de ella. fue internada de urgencia en un sanatorio porteño. Su pareja,, en diálogo con, en, se mostró ayer preocupado por el estado de salud de ella.





Por "ese desastre que tiene en la gamba", dijo, en referencia a la trombosis que afecta a la pierna derecha de Adriana.





Tras contar que los médicos "encontraron la vena tapada con 37 milímetros de espesor", Ricardo no ocultó su angustia: "Se puede escapar un glóbulo y puede ir a parar a los riñones, a los pulmones, al corazón o a la cabeza, y eso puede producir cosas terribles", afirmó.

La internación de urgencia de Adriana Aguirre tuvo lugar anteayer, pero tal y como explicó García, su problema de salud es de larga data. Lo expresó así: "Ella es una mujer muy activa: desde hace cuarenta años practica gimnasia; y baile, desde hace treinta. Pero Adriana no estaba en la televisión porque no podía caminar. Estuvo inmovilizada dos meses y medio. Probamos con todos los métodos previos a una intervención quirúrgica hasta que el 1° de septiembre tuvimos que operarla".





PrimiciasYa.com, la actriz contó: "Estoy saliendo de una situación más, muy traumática. He tenido una trombosis en el gemelo derecho, algo superficial gracias Dios y no profundo. Esta trombosis que era de un centímetro ha crecido a 3 centímetros con 70, me anticuagularon y por eso me debieron internar. Es un tema peligroso, yo me estuve enterando en estos días que si se desprende un trombo va a parar directo a los pulmones en general, al corazón o a la cabeza. Este es el resultado de una gran inmovilidad que yo tuve durante dos meses tras el accidente doméstico que tuve". Tras esa intervención quirúrgica, Adriana fue dada de alta, pero la pierna le siguió doliendo. En diálogo con, la actriz contó:

Y resaltó: "Una trombosis es muy peligrosa, por eso estuve internada. Y tuve un episodio de sangrado por la nariz ayer en casa, algo leve, y me estoy haciendo controles. Estoy medicada y tengo que suspender todo tipo de cosas para cuidarme y no pegarme golpes y nada por el estilo. Estoy en casa momentáneamente y yendo y viniendo al sanatorio. Pasé momentos duros y gracias a Dios lo tuve a Ricardo que en todo momento me estuvo acompañando. Él puede hacer un personaje en televisión, pero humanamente es una persona muy rescatable y valorable. Ricardo se encargó al mismo tiempo de mi mamá, que ella tuvo un accidente ese mismo día, el lunes. La acompañó a internarse y a mí también. He pasado muchas cosas en la vida, tendría que escribir un libro, como la de no haber podido tenido un hijo. Estoy muy sensible por todo lo que me pasa".