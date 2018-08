Adrián Suar: "Volvería a votar a Mauricio Macri"

Adrián Suar fue entrevistado por Ernesto Tenembaum para su ciclo radial "¿Y ahora, quién podrá ayudarnos?", en el cual, el ejecutivo de Mauricio Macri, entre otros temas que le fueron consultados. A poco de estrenar su ficción "El Host" en Fox,fue entrevistado porpara su ciclo radial, en el cual, el ejecutivo de El Trece , habló sobre la gestión de, entre otros temas que le fueron consultados.

"Yo creo que es un momento muy difícil en Argentina. Siento que al gobierno de Mauricio no le pueden salir algunas que en algún momento creyeron que iban a poder hacer. Fundamentalmente en la parte económica. Está difícil. Van dos años y medio y hay muchos sectores que no están bien", dijo Suar.

Luego, aseguró que "la Argentina es difícil" y aunque se consideró "argentinista" y no "macrista", aseguró que apoya al actual Gobierno. "Van dos años y medio y hay muchos sectores que no están bien".

"Estoy totalmente en contra de los líderes que hablen de kirchnerismo, macrismo, peronismo. Siento que atrasa 100 años" y agregó: "Contemplaría volver a votar a Macri, pero si no le encuentra la vuelta, que venga otro".

Además, explicó: "Me gustaría tener un gobierno que en 15 o 20 puntos se ponga de acuerdo con la oposición y le den lugar a los próximos que vengan. Si al gobierno de Mauricio le va mal, que venga otro y que trate de ordenar este lío que Argentina tiene desde hace 80 años. En este sentido, no soy fanático de un gobierno. Lo que sí creo es que Mauricio quiere hacer lo mejor", continuó Suar. Y consideró: "Lo vi afligido en algún punto, tratando de encontrarle la vuelta".

Más tarde, al hablar sobre una supuesta incursión de Marcelo Tinelli en política, el "Chueco" aseguró que lo votaría, "según el proyecto que proponga".

Por último, expresó: "Estoy en contra de esta cosa del argentino: 'Tiene carisma, entonces va a la política'. ¿Qué carajo tiene que ver? Yo siempre digo: ojalá que no hable, que sea medio bobo, pero que tenga gestión, que tenga una idea de cómo manejar el Estado, que tenga política de Estado. Después, cómo habla en la tele, ¿qué me importa? Me pasaba cuando hablaba Cristina (Fernández de Kirchner), que decían que era buena oradora, ¿y qué tiene que ver con la gestión? Podés ser buena oradora y no tener una idea clara de cómo manejar el Estado", concluyó.

