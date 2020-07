Adrián Suar sobre la situación de Pol-Ka: "Lo único que no quiero es quebrar"

Adrián Suar habló en el programa "Intrusos", América, sobre la complicada situación financiera de la productora Pol-Ka que se agudizó con la pandemia.

"En 26 años la productora hizo 77 ficciones, es una locura. Hoy Pol-Ka está cerrada", indicó el Chueco.

Y agregó: "Hay mucho talento en la Argentina. Cuando yo uno con el Grupo Clarín, Pol-Ka se transforma en una empresa industrial".

"A diferencia de otras productoras, yo corría con ventaja porque mis horas estaban fijas. Yo muchas veces fracasé, me acuerdo años que erré las tres novelas que puse al aire", enfatizó Suar.

Y comentó sobre la situación de la empresa: "Yo sabía la foto que tenía de Pol-Ka y con esa foto cualquiera que entienda un poquito y que no tenga el amor que yo le tengo a Pol-Ka... La gente que trabaja sabe y me conoce, siempre se cumplió del 1 al 5".

"Lo único que no quiero es quebrar, que la realidad me gane más allá de la buena predispocisión. Las 230 horas de tira era mi caballito de batalla y sé que no vuelven más", explicó Adrián.