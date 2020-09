Adrián Suar y su plan para que Mirtha Legrand pueda regresar a la televisión

Mientras disfruta (aunque se lamenta no poder trabajar en sus programas, ya que es lo que más ama además de su familia) de la cuarentena en su casa, Mirtha Legrand supervisa todo lo que pasa en "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrand" y no se pierde detalle de cómo evoluciona la cuarentena en la Argentina que rige desde el 20 de marzo.

En agosto, Angel de Brito dijo que la diva podría volver en septiembre a la televisión haciendo su programa desde su casa. Pero ella en diálogo con PrimiciasYa.com, negó esa posibilidad:

"No sé de dónde salió esa versión. Es falso. ¿A quién se le ocurrió esa locura? Es una locura", dijo la animadora en ese momento.

Luego, La Chiqui agregaba: "No haré televisión por ahora. Lo hablé ayer con Adrian Suar y con Pablo Codevilla. Estoy en zona de riesgo y no quiero exponerme. Esto es muy delicado, por ahora no haré nada".

Y ahora, Adrián Suar habló de Mirtha y reveló cuál es su plan para que la diva regrese a la pantalla de El Trece, tal vez durante el mes de octubre.

En diálogo con el ciclo "Por si las moscas", el gerente de programación del canal del solcito, dijo: "Con Rosa María he hablado, la adoro. Yo quiero -en la medida que ella quiera- que vuelva. A lo mejor a fin de octubre. A ver si hace una vez por semana, si uno de los dos días lo hace ella. Si ella tiene ganas, me gustaría que vuelva”.

"Puede ser una 'combineta’”, dijo al ser consultado sobre la posibilidad de que Juana conduzca los sábados y Mirtha los domingos.

