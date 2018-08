Adrián Suar le contestó a Florencia Torrente "Las cosas pasan de a dos"

"Debo decir", el ciclo que Luis Novaresio conduce por Florencia Torrente habló del de su vínculo con Adrián Suar, quien fuera casi un padre para ella durante 18 años, al haber estado en pareja con Araceli González, madre de la joven. Días atrás, en, el ciclo queo conduce por América habló del de su vínculo con, quien fuera casi un padre para ella durante 18 años, al haber estado en pareja con, madre de la joven.

"No tengo relación. No hay conflicto. No hay relación. Me bañaba, jugaba a las Barbies conmigo, tenía una relación pero bueno... yo creo que los grandes construyen las relaciones cuando uno es chiquito, pero sostenerla en el tiempo también depende de uno cuando crece", dijo Florencia en charla con Novaresio.

"Pero si del otro lado no hay una respuesta, es un poco doloroso, bastante, porque yo conviví más tiempo con él que con mi padre, que solo conviví hasta los dos años, y con él hasta los 18, entonces es fuerte... Uno no lo puede comparar con una relación de padre, porque mi papá es mi papá y lo amo con toda mi alma, pero uno viviendo tantos años con una persona y de pronto desconocerla es muy fuerte", agregaba Torrente, entre otras declaraciones.

Este martes, la respuesta de Adrián Suar llegó a través del diario Clarín, medio elegido por el productor para realizare su descargo.

"Es cierto lo que dice, yo la dejé de ver, no tenemos relación hace muchos años. Yo la quiero, la adoro a Flor, seguramente ya nos vamos a hablar", aseguró Suar.

"Pasé muchos años con ella, de nena la cambié, la bañaba, la conozco y sé lo buena persona que es. Aunque ahora no nos veamos, lo que me queda de ella es un recuerdo hermoso, de esos 14 o 15 años juntos", explicó el actor y productor.

Sin embargo, reconoció que no toda la culpa recae sobre él: "Las cosas pasan de a dos, ella puede interpretar eso, yo puedo sentir otra cosa. Ya no nos vemos, y me parece que los dos deberíamos reflexionar por qué habrá pasado", disparó.

"A veces la vida tiene esas cosas feas cuando te separás. Son cosas que tienen los adultos, y supongo que de algo de eso se habrá empapado ella", dijo sobre su separación con Araceli González, la madre de Florencia. Y concluyó: "Con Araceli no tenemos vínculo".

