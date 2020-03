Adrián Suar sobre su conflicto con Araceli: "No voy a ser careta: me enojé porque mintió"

El productor volvió hablar de la pelea mediática que se reactivó a fines del año pasado, donde su ex lo acusó, entre otras cosas, de no colaborar con la definición de la división de bienes.

En noviembre pasado, Araceli González fue al programa de Susana Giménez y sacó a relucir varios trapitos sucios de su separación de Adrián Suar.

La actriz, que había sufrido un problema de salud, sintió que su cuerpo le estaba pasando factura tras 'muchos años de malasangre'. Además, dijo que aún no había podido resolver la parte económica de su divorcio porque Suar no colaboraba y aseguró que por esa separación, se le habían cerrado muchas puertas en el plano laboral.

Este miércoles, invitado a "LAM" (El Trece), Adrián Suar habló sobre el tema y reveló: "Me enojé, no quiero ser careta porque la división de bienes se hizo hace 17 años y quedaba un porcentaje que la justicia estaba resolviendo. Yo siempre cumplí con todas mis obligaciones".

"No me gusta que en este momento tan delicado, con todo lo que se trabaja por las mujeres se metiera en la misma bolsa. No me gusta la mancha venenosa, se ensucio una causa muy válida con este tema", remarcó.

Sobre el tema del trabajo, fue muy directo: "Ara es una actriz que siempre me gustó. La he arengado mucho más de lo que ella misma se arenga. Yo volvería a trabajar con ella pero es Ara la que no quiere".

Y en cuanto a lo difícil que les resulta a ambos mantener un buen vínculo, señaló: "Hay cosas que a mí tampoco me hicieron bien pero que nunca las dije. La respeto, la amé muchísimo y nunca respondo pero esta vez salí a aclarar porque Tomás, mi hijo, está formándose y cuando comienzan a salir este tipo de cosas, no le hacen bien. Al menos, yo lo veo así. Él es maduro, muy piola. Es un pendejo divino pero no le hace bien que los padres diriman sus cosas en televisión".

