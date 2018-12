Adrián Suar: "Con Darthés hice una evaluación equivocada"

Juan Darthés, luego de las devastadoras denuncias de Thelma Fardin, quien acusó al actor de violación. Finalmente, Adrián Suar rompió el silencio y habló deluego de las devastadoras denuncias dequien acusó al actor de violación.

El gerente de programación de El Trece aseguró que con el actor hizo "una evaluación equivocada", al referirse a la denuncia previa de Calu Rivero y, pese a eso, haber mantenido a Darthés en la serie "Simona".

"Hoy con la foto final, esta foto trágica, me interpelo yo e hice una evaluación totalmente equivocada", sostuvo Suar.

Y continuó: "Yo hablé con él en privado y no es que me convenció. Siempre le creí a Calu. Sabía que lo que decía Calu era verdad, pero le pregunté todo a Juan. Y me dijo que no: 'Creeme que no, yo lo voy a judicializar'. Y ahí dudé y sentí que mi rol entre lo ético y lo judicial le di la oportunidad a lo judicial", dijo.

"Lo que dijo Darthés fue una vergüenza. Es una profesión que amo mucho y que se ensucie de esta manera me da asco, pena, es un gran dolor", añadió.

"Yo tengo una hija y el aporte que se está dando hoy para todas las mujeres es enorme. Yo ya lo venía viendo con mi hijo, que tiene 21 años, y el vínculo que tienen con el universo femenino es muy distinto del que tenía yo. Yo vengo de una aldea en donde había otras reglas, más allá de que mi formación psíquica, como la de muchos amigos míos, es la de tener respeto, cuidado y buen trato con las mujeres. Creo que dentro de 10 años, cuando mi hija tenga 16 años, va a ser que no haya debate sobre el 'no es no'", razonó.

