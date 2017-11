Adrián Puente: "Voy a lamentar muchísimo la ausencia de Martina"

Hace unas semanas, Martina Soto Pose transitó un estado de reposo producto de síntomas virales relacionados con una mononucleosis.

Por tal motivo estuvo ausente de las mañanas de "Buen Telefe". Y Adrián Puente estuvo acompañado de sus compañeras del canal, Silvana Catarouzzolo y Anabella Messina.

Si bien se especulaba con que Soto Pose se reincorporara al noticiero, ya que en su cuenta de Instagram anunciaba la semana pasada que se encontraba en "la recta final" de su recuperación, finalmente se supo que la periodista no continuará en el programa.

PrimiciasYa.com intentó comunicarse con Martina en reiteradas oportunidades, pero no respondió los mensajes ni contestó las llamadas.

Embed Hoy me sentí lo suficientemente bien como para sacarme una selfie, mientras esperaba que bajara a abrirme mi psicólogo ♀️ Una publicación compartida por Martina Soto Pose (@martinasotopose) el 8 de Nov de 2017 a la(s) 11:53 PST





Una fuente fehaciente, contó que "No seguirá en Telefe por un tema de salud, ayer se despidió de sus compañeros. Ella seguirá en radio y priorizó eso, capaz el horario de la mañana bien temprano no le hacía bien. Pero quedó todo más que bien con el canal".

Luego, este portal habló con Adrián Puente, compañero de trabajo de Martina, y se refirió a su salida: "Voy a lamentar muchísimo su ausencia. En muy poco tiempo fue explosiva la química que habíamos logrado. Ya representamos dos generaciones de noticieros, así que el complemento era bárbaro".

Y agregó: "A mí me completaba muchísima frescura, además me enseñaba mucho de música, de la música contemporánea ya que estoy un poco retrasado en ese sentido. Ojalá que la profesión nos vuelva a poner en ruta en corto plazo para seguir disfrutándola. Por suerte hay un equipo soporte muy fuerte en Buen Telefe que no hace resentir el formato que está impuesto a la mañana y del cual disfrutamos todos".

Por último, manifestó: "Concretamente con respecto a su alejamiento, se debe a decisiones personalísimas de las que no voy a opinar. Simplemente la voy a esperar a cruzármela otra vez en cualquier espacio de trabajo".

Adrian 1