Adrián Puente reveló que sufrió un accidente isquémico transitorio: "Llegué a casa arrastrándome"

Adrián Puente, conductor y periodista de Telefe, contó por primera vez que sufrió un accidente cerebrovascular isquémico transitorio a causa de estrés laboral.

“El isquémico transitorio es un accidente cerebrovascular donde uno o dos circuitos del cerebro dejan de circular, y el cuerpo prácticamente no responde. Recuerdo que llegué a gatas arrastrándome por las paredes diciéndole a mi esposa lo que me pasaba”, dijo en una entrevista en "Por si las moscas", por la Once/Diez.

“Yo tuve síntomas horribles, me llevaron en silla de ruedas, me internaron y me preguntaba en el interín ‘cómo hago’, yo tengo chicos pequeños y tenía miedo. Todo esto fue por el estrés, por el agotamiento”, agregó.

LEER MÁS El comentario de Pampita sobre el vestido que pidió ante los rumores de embarazo: "Van a decir que..."

“Después fue estar en escaneo constante de todo mi cuerpo viendo qué había pasado. Tenía que ver con el estrés y la super producción de adrenalina, que es nociva para la salud. Me aclararon que se solucionaba con actividad física no competitiva, únicamente”, detalló Puente.

“Ahí la bicicleta me sacó del subsuelo, porque estaba mal de salud y mal emocionalmente, porque me sentía culpable con tanto superponer trabajo y no ver que no podía más del estrés, no pude ver el entorno, por suerte la bici me dio la luz, los pájaros, el aire, el barrio, muchas sensaciones que perdí. Estimulé a mi familia a hacerlo conmigo y hoy mi hijo anda en bici con sus amigos y que él captara el mensaje me parece un logro”, indicó.

Por último, dijo: “Esto me enseñó quiénes me quieren y que el laburo es fascinante, pero no es todo, que por ahí pasaron 10 años de tu vida y no te diste cuenta. Cuando falleció mi papá este año me di cuenta todo lo que me perdí de vivir con él por estar trabajando, este trabajo te come y es absorbente. Ojalá esto sirva de mensaje para otros”.

LEER MÁS Brian Lanzelotta confirmó la crisis con Mariana César: "Sí, estamos distanciados"