Adrián Pallares, hackeado en Twitter: publicaron explosivos mensajes en su nombre

Adrián Pallares llegó a tener en Twitter se llevaron una fuerte sorpresa el lunes por la tarde cuando, sin motivo aparente, desde la cuenta del periodista de " Los casi 800.000 seguidores quellegó a tener ense llevaron una fuerte sorpresa el lunes por la tarde cuando, sin motivo aparente, desde la cuenta del periodista de " Intrusos " comenzaron a emitirse escandalosos mensajes.





"Estoy podrido de la tele, en cualquier momento me voy a la mierda", fue el primer mensaje que se difundió. Y luego se agregó: "En la tele son todos unos caretas, ya van a ver cómo hago explotar todo, me cansé".

Pallares 1



Pallares 2



"Las fotos que tengo, jajajaja, se va todo a la mierda, ya fue, una locura", fue el tercer y último posteo que se hizo. Lo curioso es que los polémicos textos comenzaron a salir cuando él estaba al aire en el ciclo que se emite por América TV:, fue el tercer y último posteo que se hizo.

Pallares 3







PrimiciasYa.com se contactó con Pallares y de inmediato aclaró: "No soy yo, me hackearon". Y luego desde "Intrusos" agregó: "Me están consultando de todos lados. Pero estoy feliz de todo lo que estoy haciendo en tele y todo lo que venga en mi trabajo".





Por último, el periodista pudo recuperar su cuenta de Twitter, borró los mensajes, y señaló: "Perdón recién pude entrar a mi cuenta la hackearon. Algún boludo hace diss que estaba jodiendo y hoy entraron a mi twitter. Gracias por avisarme".

