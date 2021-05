Adrián Barilari explicó por qué no iría a la mesa de Mirtha Legrand

Adrián Barilari estuvo como invitado el viernes a "Los Mammones", América, y sorprendió al contestar que no estaría en la mesa de Mirtha Legrand ni le cantaría en su cumpleaños ni por un millón de dólares.

"No tengo porqué cantarle el feliz cumpleaños a Mirtha. Es más, no iría al programa de Mirtha directamente", lanzó el cantante ante la sorpresa de Jey Mammon.

"PrimiciasYa labura de madrugada con nosotros", comentó Jey luego de la picante declaración del histórico líder de "Rata Blanca".

Y argumentó: "No se hace lo que no sé hacer, que es cantar. Yo acá vengo porque vos me haces cantar, es lo que yo sé hacer".

"No dije que no la quiero, es más, la admiro por su edad y cómo está", añadió luego el vocalista ante la pícara insistencia del conductor en mencionarle a Mirtha.

