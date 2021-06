Adrián Barilari aclaró por qué eligió ir al programa de Jey Mammon y no a lo de Mirtha: "Es muy afable y la pasé muy bien"

Hace unos días, Adrián Barilari sorprendió en el programa de Jey Mammon al referirse a Mirtha Legrand y revelar que no se sentaría en su mesa, aunque en la actualidad lo conduce su nieta, Juana Viale.

El músico fue sincero al responder que si es invitado al ciclo de la diva, prefiere no ir. La declaración de Barilari fue luego de que Jey le preguntara: "¿Irías a cantarle el feliz cumpleaños a Mirtha si te contrata?"

Rápidamente, el cantante de "Rata Blanca" contestó en "Los Mammones" (América TV): "No tengo porqué cantarle el feliz cumpleaños a Mirtha. Es más, no iría al programa de Mirtha directamente".

Y ahora, al ser consultado por esas declaraciones en un live con PrimiciasYa.com, Barilari aclaró por qué eligió ir al exitoso ciclo de Jey: "A Tinelli lo conozco, a Susana también pero a lo de Mirtha no fui nunca. Esta todo bien igual. Siempre dije que a mí me gusta ir a los lugares que yo me siento cómodo y se habla de lo que yo hago".

LEER MÁS Adrián Barilari explicó por qué no iría a la mesa de Mirtha Legrand

Luego añadió: "Por ejemplo, un MasterChef no me interesa ir a cocinar cuando lo mío es cantar. Yo a veces veo el programa de Juanita (Viale) y se tocan temas que la verdad no me interesan como la política, soy apolítico totalmente. No me gusta. Y para que se metan en mi vida privada, elijo yo quién quiero que se meta en mi vida privada".

"Siempre dije lo mismo, si yo tengo que ir a un programa de televisión que no sea cantar, llevame de jurado a La voz o algún Cantando, algo donde yo pueda hablar con convicción. Al de Jey Mammon fui hace poco porque sabía que podía ir a cantar mucho y era lo que me interesaba. Me parece que es un programa que lo ve mucha gente y es muy afable, entretenido. La pasé muy bien", remarcó Adrián sobre su vista a "Los Mammones".

"Uno se tiene que sentir cómodo y hay lugares que uno ya sabe que no se va a sentir cómodo. Tampoco uno no necesita estar en todos los programas, todo pasa tan rápido y todo ahora pasa por las redes. Igual hay un montón de programas que me gustaría ir antes que ir a lo de Mirtha, pero bueno después se verá", cerró el músico, que acaba de lanzar su nuevo y esperado EP titulado "Barilari x 3. Volumen 1".

Adrián Barilari lanzó su nuevo EP en tres facetas diferentes

Adrián Barilari -la voz de “Rata Blanca”-, lanzó su nuevo y esperado EP titulado "Barilari x 3. Volumen 1". El artista que acaba de incorporarse a Impronta Music, -la discográfica que lo acompañará en sus próximos desafíos-, sorprende con esta nueva propuesta donde se luce en facetas totalmente diferentes, que abarcan desde el rock y metal, pasando por el pop internacional, hasta el tango, donde hace su esperado debut.

"Todavía no encontré lo que estoy buscando", "Egoman" y "Sur" son los tres temas que componen el EP. Aunque sigue siendo la voz de Rata Blanca, la banda icónica del género, su carrera como solista lo llevó a transitar otras propuestas, que se verá reflejado en su nuevo material que hoy sale a la luz y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

"Barilari x 3" surge hace un par de años, con la idea de poder mostrar distintas facetas de mi carrera. Si bien a mí se me conoce por el heavy metal o el hard rock, también tengo un acercamiento al tango desde muy pequeño, donde fue que aprendí a interpretar, a cantar. En mi familia se escuchaba mucho tango. Mi tío era bandoneonista. Y eso quedó un poco en mi historia y nunca dejé de cantar tango. En realidad lo seguí haciendo de manera casera. Pero bueno, pasó el tiempo y el tango sigue estando presente. Es parte de nuestra cultura, de los argentinos, de los porteños." confesó el cantante entusiasmado con la novedosa propuesta que lo tiene como protagonista.

A pesar de ser un año complicado para la industria musical, el artista emblemático del rock argentino supo reinventarse y seguir trabajando. "Actualmente estoy grabando canciones junto a Impronta Music, que vamos a ir sacando a lo largo del año. Pack de canciones que son siempre tres canciones diferentes: un tango, un pop, y un heavy metal. Es un proyecto que si bien lo fuimos trabajando de a poco, estará vigente a partir del mes de junio. Vamos a empezar a lanzar tres canciones por etapas, así que espero que a lo largo del año, podamos ir escuchando todos estos temas que pude grabar con distintas bandas. Y estoy feliz de poder hacerlo porque es una nueva etapa diferente de mostrarse a través de las plataformas." concluyó.

LEER MÁS La angustia de Lorna por la salud de Susana Giménez: "Pobrecita que no sufra, estoy desesperada"