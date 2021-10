Además de los mensajes por Telegram, ¿Qué más pasó entre La China Suárez y Mauro Icardi?

Wanda Nara y Mauro Icardi están separados. La botinera confirmó que se distanció del padre de sus hijas, Francesca e Isabella, luego dejar entrever que estaban atravesando por una crisis.

La rubia dejó de seguir al jugador del PSG en Instagram, lo que no hizo más que alimentar las especulaciones sobre una ruptura.

A las pocas horas, una seguidora le preguntó por mensaje privado si aún estaba en pareja con el jugador y fue contundente. “Me separé”, respondió Wanda.

Este lunes en Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre contó cómo fue que salió a la luz el coqueteo entre Mauro Icardi y La China Suárez.

Al parecer, según relató la panelista de LAM, Wanda le revisó el teléfono a Mauro y encontró chats con la actriz, que está instalada hace más de un mes en España, donde va a grabar una película junto a Álvaro Monte, actor que encarna a El Profesor de La casa de papel.

"Wanda vio los mensajes que intercambiaban Mauro y La China. En los mensajes, ella le decía 'podemos vernos en un bar, los dos solos', le mandaba fotos de las grabaciones de su película y le insistía para encontrarse. Él le enviaba fotos de su entrenamiento", detalló.

Además, Yanina remarcó que el jugador y la actriz no tuvieron relaciones sexuales. "Mauro dice que no tuvieron sexo. La China dice lo mismo. Hasta ahora no hay sexo comprobado", agregó la angelita.

Finalmente, en medio de la crisis con Icardi, Wanda tomó una drástica decisión. "Se fue de París y regresó a su casa en Milán con sus hijas, Francesa e Isabella", concluyó la integrante de LAM.