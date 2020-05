Adele sorprendió a todos con su nuevo look y su nueva figura

Adele esperó hasta mayo para hacer su primera publicación del año en Instagram.

La cantante británica supera los 33 millones de seguidores en la red social, pero no suele publicar mucho por allí, manteniendo una vida discreta y todo lo alejada de la atención mediática que le es posible.

Sin embargo, la última foto con sus fans en la que posa con un minivestido negro con motivo de su 32 cumpleaños el pasado 5 de mayo.

“Gracias por todo el amor que me habéis enviado por mi cumpleaños. Espero que todos estéis bien, a salvo, en estos tiempos de locos. Quiero darlas gracias al personal de emergencias y a los trabajadores esenciales que nos mantienen a salvo mientras arriesgan sus vidas. Sois nuestros auténticos ángeles”, escribió.

La imagen, en la que aparece rodeada por un arco de rosas, se hizo viral por el cambio físico que ha experimentado la intérprete de éxitos como Someone like you.

Tal y como publicaba El País el pasado enero, fuentes cercanas a la artista aseguraron entonces, tras su aparición en el Caribe visiblemente más delgada, que la pérdida de peso no estaba entre sus prioridades, pero que era una consecuencia de un cambio de vida en el que dejaba atrás sus problemas con el alcohol.

"Es fácil centrarse simplemente en su transformación física, pero el cambio tiene que ver con algo mucho más grande. Llegó a un punto en el que no se sentía bien. Sabía que tenía que cambiar algo, porque quería ser la madre más sana posible", afirmaba entonces una fuente cercana a la cantante. Para ello, siguió una dieta sana y practica deporte, especialmente pilates y cross training.

Según ella misma ha contado, la depresión posparto que sufrió tras dar a luz a su hijo Angelo en 2012 marcó un antes y un después en su vida ("me sentí como si hubiera tomado la peor decisión de mi vida", llegó a afirmar).

En los últimos tiempos, también la separación de su ya exmarido, Simon Konecki, marcó un capítulo en su existencia que, tras la firma del divorcio el pasado abril, parece que está dispuesta a dejar atrás. Sus fans esperan con ganas su próximo disco (han pasado cinco años desde el anterior, 25) y, según algunas voces, podría ver la luz a lo largo de 2020.