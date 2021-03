"¿En mi lápida? Todavía no, espero que no, por mucho tiempo", la frase de Maradona en su libro inédito

La editorial Opus publica The Maradona Opus, un volumen que contiene fotos de su infancia y de su época de madurez futbolística y una entrevista en la que el mito se sinceró semanas antes de morir.

“¿En mi lápida? Todavía no, espero que no, por mucho tiempo”, exclamó riendo Diego Armando Maradona.

Maradona se confiesa ante el entrevistador y maldice los tiempos en que quedó atrapado por el alcohol y las drogas.

Explica que fueron sus hijas las que le ayudaron a escapar de su adicción: “Perdí muchos años de estar con mis hijas y no puedes comprar ese tiempo ni con todo el dinero del mundo”. Y eso le duele: “Si hay algo de lo que realmente me arrepiento en la vida, es de no haber experimentado con mis hijas lo que debí haber experimentado con ellas por culpa de mi enfermedad. Pero gracias al Señor ese momento ya ha llegado y hoy puedo disfrutar de mi tiempo con ellas”.

Cuando le preguntan si habría alguna cosa que le pudiera hacer más feliz que aquel gol tramposo, aquella “mano de Dios” que clasificó a Argentina en los cuartos de final contra Inglaterra, en 1986, no lo duda: “Un beso de mi hija. No hay nada que me haga más feliz que eso. Ya no encuentro la felicidad en el campo, porque no tengo piernas y estoy demasiado obeso, así que ahora busco contentamiento espiritual, y lo consigo, con un beso de Dalma y Giannina”.

Cabe mencionar que este libro se contrapone un poco con el adelanto de la entrevista que se verá el lunes en Tv Nostra de Matías Morla donde rompe el silencio por primera vez.

