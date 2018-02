Adabel Guerrero y la sexualidad en el embarazo: "Al hombre le da más cosa cuando es nena"

Adabel Guerrero está embarazada de 6 meses y durante una entrevista con revista Pronto, la protagonista de Bien Argentino dejó algunas declaraciones muy personales sobre la escasa ida sexual que está manteniendo con su marido mientras aguarda la llegada de Lola, la primera hija de la pareja.

"Me siento espléndida y estoy acompañada todo el tiempo. Me siento más segura de mí misma que antes. A partir del embarazo, tuve un cambio en mi personalidad y me siento más fuerte y segura. Obviamente que tengo las inseguridades y miedos lógicos de toda mamá primeriza. Más aún en verano porque en las temporadas uno se acuesta tarde después del teatro y los horarios cambian", le contó a la publicación.

"Que esté embarazada no significa que haya perdido la sensualidad. Me siento una mujer sexy, soy cuidados en la ropa que me pongo pero como estoy grandota, tengo que buscar otro estilo de ropa y calzado. No por eso dejo de arreglarme y maquillarme", agregó luego.

Mediando la entrevista, Adabel reveló algunas intimidades con respecto a la intimidad de la pareja: "A mí me tocó todo lo malo, ¡no me dan ganas! Es incómodo con la panza y muy difícil porque tengo otras curvas. Para el hombre también es incómodo. Cuando te ponés a hablar con distintos amigos, a la mayoría también les pasa. Sobre todo porque es nena", explicó.

"Se ve que al papá le pasa algo especial y más fuerte cuando es nena. Al hombre le da más cosa cuando es nena. A mi marido lo inhibe sexualmente que yo esté embarazada. Le genera como más rechazo y la situación verdaderamente lo cohíbe. Nosotros con Martín la venimos llevando como podemos. Estamos más tranquilos", concluyó con respecto al tema.

¿Y con los antojos cómo vamos, Adabel? Este viernes, en Infama, se mostraron imágenes en las que se puede ver a la bailarina obteniendo comida de forma "ilegal", hecho por la que fue acusada tras una ardua investigación.

