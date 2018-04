Adabel Guerrero subió una imagen a su cuenta de Instagram donde aparece mordiéndole el pie a Lola, su hija de nueve días de vida. subió una imagen a su cuenta dedonde aparece mordiéndole el pie a, su hija de nueve días de vida.

Esto generó la crítica de una seguidora por utilizar pestañas postizas y Adabel estalló. Mirá las historias que subió a las redes, mostrando su bronca:

Embed

"Lo que me pasa con las redes sociales, que me pasó siempre, es que me enoja la gente con mala onda, que en vez de mirar el lado lindo, le busca el pelo al huevo, cómo joder, molestar y querer criticarte", remarcó la bailarina en diálogo con este medio.





Y agregó: "La verdad que antes no leía ningún comentario, ni nada, estas cosas no me afectan pero sí me enojan que sean tan mierda, tan negativa. Hablan de sí mismo. Lo de la pestaña fue una pelotudez, pero ahora no tengo paciencia, duermo poco, no tengo tiempo ni de ir al baño".





Para cerrar, Adabel enfatizó: "Cualquier cosa me hincha demasiado los huevos. Entonces si subo una foto de mi bebé mordiéndole la mano, graciosa, te dan ganas de mandar a todos a la con... de su madre. Esa fue mi reacción y me da bronca porque hacen que no tenga ganas de leer más comentarios. Mis redes tuvieron un cambio con la maternidad y me encanta leer otras mujeres que estén en mi situación. Por estas forras, me tengo que abstener para no terminar re caliente".