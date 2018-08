Adabel Guerrero contó hoy detalles de su intimidad con su pareja Martín Lamela tras el nacimiento de la pequeña Lola. contó hoy detalles de su intimidad con su parejatras el nacimiento de la pequeña





"A mi me pasa que quiero sacar a la beba del medio porque me parece hasta peligroso. Pongo a Lola en la cunita colecho, que es al lado mío, pero un poquito afuera para que ella también esté durmiendo cómoda", comentó en la bailarina en "Morfi, todos a la mesa", Telefe.

"Me pasó que al mes, que ya me había recuperado de la cesárea, tenía ganas de recuperar la intimidad con Martín. Que empieza con abrazos, con besos, con amor. Con volver a reencontrarnos desde otro lado, desde la amorosidad... Después viene la cosa más hot. También, convengamos que no podés estar expresándote mucho porque despertás al bebé", añadió.

Zaira Nara agregó: "Encima tenés que acostumbrarte a tener un integrante más ahí, que una dice '¡que no mire!'. La primera vez que hacés el amor con un integrante nuevo en la habitación, que es tu hijo, que salió de adentro tuyo, y que está en la cunita, da como una sensación de 'cosa'. Pensar en sacarlo del cuarto". En ese momento,agregó: