Adabel Guerrero, furiosa tras su eliminación en el "Cantando 2020": "Estoy caliente"

Adabel Guerrero no ocultó su furia al ser consultada cuando abandonaba el estudio del "Cantando 2020", luego de ser eliminada del certamen.

"Bueno Ada, te sorprendiste, cómo estás? Bueno, nunca es grato. Sentís que fue injusto cómo salvó el jurado? Qué es lo que te molesta, qué es lo que te enoja?", la consultó Maite Peñoñori, la cronista de "LAM".

"No tengo ganas de hacer la nota chicos, posta, en serio", dijo Adabel. "Pero es nota también con los eliminados. Yo sé que es incómodo", insistió Maite.

"Les mando un beso gigante y hasta el próximo año", arrojó Adabel. "¿Qué es lo que por ahí te calienta o te enoja, a quién salvó el jurado?", indagó la cronista.

"No, no me enoja a quién salvó el jurado, me parece que fue...No importa. No quiero quedar mal con vos como que me voy, no soy esa persona, pero de verdad, no me siento bien, no tengo ganas de hacer la nota", contestó Adabel.

"¿Estás angustiada?", le preguntó la movilera. "Estoy triste, obvio que estoy triste, y me parece bastante injusto haber estado en el duelo directamente, me parece que no estábamos para que no nos salven. O sea, no estábamos para que no nos salven, independientemente de a quién hayan salvado y me parece bárbaro. Pero bueno, es el show, pero me voy enojada, me voy triste, obvio, pero ya se me va a pasar. Digo, es parte del show, pero sí, estoy enojada, estoy caliente", cerró Adabel.

