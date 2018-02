Adabel Guerrero fue acusada de ladrona: "Estoy autorizada a llevarme comida de la cocina"

Infama" mostraron unas imágenes de Adabel Guerrero llevándose comida en los pasillos de su obra "Bien argentino" que protagoniza en Villa Carlos Paz. El viernes en "" mostraron unas imágenes dellevándose comida en los pasillos de su obraque protagoniza en





PrimiciasYa pudo contactarse con ella para que aclare lo que aparece en las imágenes y esto nos dijo.

Completó Guerrero: "Además, estoy autorizada por el jefe de cocina a entrar a la cocina a agarrar comida, se llama Villa Carlos Paz Catering y están encargados de la conseción del Complejo Malambo, y de la cena que se da antes del show. Me pidieron que no les diga a nadie por una cuestión de que no pueden darle de comer a todos y que tampoco está bueno hacer excepciones".

