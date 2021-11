Acusaron a La Princesita de hacer campaña a favor del kirchnerismo y estalló un escándalo

Karina La Princesita brindó un show en La Matanza. Antes del concierto, la cantante se sacó fotos y dio un móvil con el intendente Fernando Espinoza y a Silvia Francese, secretaria de Cultura y Educación de ese municipio.

La imágenes con el referente del Frente de Todos se replicaron en las redes sociales y, en algunos medios, señalaron que la estrella de la cumbia estaba haciendo campaña a favor del kirchnerismo.

En su cuenta de Twitter, La Princesita estalló después de enterarse que la vincularon en la campaña electoral del oficialismo.

"Yo no me sumé a ninguna campaña. Entré a lo que era un camarín y estaban las cámaras", exclamó la cantante en dicha red social.

Aunque ese no fue el único mensaje de Karina en Twitter. "Y yo soy sincera y voy al frente pero no soy idiota. Hay cosas de las que no voy a opinar. Y el mismo mecanismo que usan algunos programas de TV que te invitan y 'si no vas te destruyen', se usa en varios lados. Ojalá comprendan mi mensaje y se la agarren con quien corresponde", acotó en otro tuit.